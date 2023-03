König Charles III. hält eine Rede im deutschen Bundestag

Als erster Monarch überhaupt hat der britische König Charles III. im Bundestag in Berlin gesprochen und dabei die heute engen Verbindungen zwischen den einstigen Kriegsgegnern Deutschland und Großbritannien betont.

Er appellierte an beide Seiten, diese weiter zu festigen: "Die lange und besondere Geschichte unserer beiden Länder enthält noch viele ungeschriebene Kapitel. Lassen Sie uns diese mit einem unermüdlichen Streben nach einer besseren Zukunft füllen" , sagte Charles am Donnerstag in seiner immer wieder von Beifall unterbrochenen Rede.

Charles hielt die Rede teils auf Deutsch und teils auf Englisch

Der König sprach im voll besetzten Plenarsaal je zur Hälfte auf Deutsch und Englisch. Er rief dazu auf, die verbindenden Werte zu verteidigen. "Gemeinsam müssen wir wachsam sein gegenüber Bedrohungen unserer Werte - und entschlossen, diesen resolut entgegenzutreten. Gemeinsam müssen wir unseren Menschen das Leben in Sicherheit und Wohlstand ermöglichen, das sie verdienen."

Der König kam zusammen mit seiner Frau Camilla in den Bundestag. Sie absolvieren seit Mittwoch einen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Es ist die erste Auslandsreise des neuen Königs, der erst am 6. Mai gekrönt wird.

Charles lobt die deutsche militärische Hilfe für die Ukraine

Charles III. bescheinigte Deutschland und Großbritannien eine "Führungsrolle" bei der Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Ausdrücklich würdigte er den deutschen Beitrag: "Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen."

Als größte europäische Geber hätten beide Länder "entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären".

Charles bringt mit "Dinner for One"-Zitat Abgeordnete zum Lachen