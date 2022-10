Fünf Jahre #MeToo: Koch-Mehrin fordert Diskurs über respektvollen Umgang

Fünf Jahre nach dem Aufkeimen der #MeToo-Debatte gibt es im Verhältnis zwischen Frau und Mann nach wie vor keinen hundertprozentigen Schutz vor Sexismus. Zuletzt sorgte Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident von der FDP , mit Äußerungen zu seinem Flirtverhalten während eines Arbeitstreffens mit der Parteikollegin Silvana Koch-Mehrin für Aufsehen.

Koch-Mehrin hat mit Kubicki nie über "Flirt" gesprochen

Am Samstag sagte Koch-Mehrin dem WDR, dass sie mit Kubicki nie über die Situation gesprochen und sie " vermutlich auch völlig vergessen " habe, ehe ihr damaliger Parteikollege - sie ist seit 2011 nicht mehr für die FDP aktiv - den "Flirt" 2010 in einem Interview und jüngst bei Maischberger erwähnte. " Das war etwas, das ich als fast normal empfunden habe ", so die 51-Jährige.