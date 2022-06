Flugzeuge mit Batterie: Wird auch das Fliegen elektrisch?

Das kennen wir schon von Elektro-Autos. Und wie bei denen gilt auch für die E-Flieger: Wirklich klimafreundlich sind sie nur, wenn der Strom nicht aus Kohlekraftwerken, sondern aus klimafreundlichen Quellen wie Solar- oder Windkraftanlagen stammt. Bei Langstreckenflügen wird man auf alternative Treibstoffe setzen müssen.

Wie weit ist die Forschung in NRW?

E-Flieger der Flugschule Westflug

Auch in NRW heben bereits elektrisch angetriebene Motorflugzeuge ab. Das Verkehrsministerium fördert derzeit ein Projekt der Fachhochschule Aachen und der Flugschule Westflug in Merzbrück mit zwei E-Flugzeugen. Die Propellermaschinen können sich mit ihren Elektrobatterien rund vierzig Minuten in der Luft halten. Das Forschungsteam möchte herausfinden, wie die Fliegerausbildung mit E-Flugzeugen umgesetzt, welche Emissionen eingespart und wie die E-Flugzeuge gewartet werden können.

Erste Ergebnisse sind vielversprechend, findet Walter Kampsmann, dessen Flugschule in Merzbrück nun die einzige in NRW ist, die auch Piloten in den E-Fliegern ausbildet. " Für uns war das Neuland ". Doch der Arbeitsaufwand sei geringer und bislang seien keine Reparaturen an den Flugzeugen nötig gewesen. " Ich war anfangs allerdings sehr skeptisch ", so Cheffluglehrer Kampsmann gegenüber dem WDR. Ohne das Projekt hätte er sich wohl kein Elektroflugzeug angeschafft.