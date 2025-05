"Uns ist ein Fehler unterlaufen, bitte verifizieren Sie Ihre Kreditkarte und geben Sie über den Link Ihre Daten neu ein" , so oder so ähnlich lauten Betrüger-Nachrichten, die viele bekommen haben, die ein Hotel gebucht haben. Die Nachricht kommt über das ganz normale Nachrichten-Chat-System in der Booking-App. Absender ist angeblich das Hotel, das man gebucht hat.

Phishing bei Booking.com

Die Nachricht wirkt täuschend echt. Und weil sie im dunkelblauen Booking-Design über die offizielle App kommt, klicken viele den Link an und geben ihre Kreditkartendaten an. Doch die Nachricht stammt von Betrügern. Sie haben sich ins Buchungssystem des Hotels gehackt und können deshalb über das Hotel Mails verschicken. Die Kreditkarten-Daten landen aber nicht beim gebuchten Hotel, sondern bei Betrügern.

Durch wiederkehrende Phishing-Nachrichten mit Links können Cyberkriminelle Netzwerke der Hotels mit Viren infizieren und die Hotelaccounts übernehmen.

Booking.com kennt die Betrugsversuche. Das Unternehmen warnt auf der eigenen Homepage, dass Mitarbeiter niemals solche Informationen abfragen würden: "Sie werden nicht aufgefordert, das Passwort Ihres Kontos bei Booking.com oder andere vertrauliche finanzielle Informationen wie Ihre Kreditkartennummer anzugeben" . Auch Tobias Warnecke vom deutschen Hotelverband ist das Problem bekannt: "Insbesondere im letzten Jahr wurden vom Hotelverband Deutschland von mehr als 100 Hotels allein in Deutschland Betrugsversuche und Phishing-Angriffe gemeldet" .

Fake-Ferienwohnungen

Bei diesen Schreiben handelt es sich um Fälschungen und Betrug, mit denen versucht wird, Daten der Unterkünfte abzugreifen.

Eine weitere Betrugsmasche betrifft Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Häufig stehen im Netz "Fake-Angebote", also Wohnungen und Häuser, die gar nicht existieren. Die Betrüger haben sich schöne Fotos im Netz zusammengesucht und basteln daraus Angebote für Fincas oder Wohnungen, ohne dass es die Häuser gibt. Häufig bieten sie die Unterkünfte über selbst erfundenen Ferienhausportale an. Es gebe aber auch unseriöse Anbieter, die ihre Angebote auf seriösen Portalen einstellten, sagt Iwona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW .

“Das, was wir am häufigsten bekommen, ist, dass die gebuchte Unterkunft am Ende gar nicht existiert, aber das Geld schon bezahlt wurde und die Verbraucher dann im Urlaub stehen" , erzählt Husemann. Urlauber sind häufig weite Strecken zum Beispiel nach Spanien gefahren oder geflogen und stehen dann vor Ort ohne Unterkunft da. Das Geld für die gebuchte Finca ist futsch und die Urlauber müssen eine neue teure Unterkunft suchen. Husemann empfiehlt, unbedingt direkt am Urlaubsort Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Vor dem Buchen Angebote prüfen