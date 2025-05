"Seid Menschen" - Holocaust-Überlebende Margot Friedländer gestorben

Margot Friedländer ist in Berlin gestorben. Sie sollte heute von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden. Die Verleihung wurde bereits am Vormittag verschoben, sollte aber zunächst nachgeholt werden. Jetzt wurde durch die nach ihr benannte Margot Friedländer Stiftung mitgeteilt, dass die Holocaust-Überlebende tot ist.

"Sie hat unserem Land Versöhnung geschenkt – trotz allem, was die Deutschen ihr als jungem Menschen angetan hatten", erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Schreiben am Freitagabend. "Für dieses Geschenk können wir nicht dankbar genug sein."

"Sie wusste, was Menschen anderen Menschen antun können", so Steinmeier weiter. Deshalb sei es ihr so wichtig gewesen, dass die Erinnerung an die Zerstörung von Recht, Freiheit und Demokratie weitergetragen werde.

Engagement als Zeitzeugin

Friedländer setzte sich bis zuletzt als Zeitzeugin für die Erinnerung an den Holocaust ein. Sie überlebte als einzige ihrer direkten Familie die Schoah.

Sie engagierte sich für Demokratie, sowie gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung. Eine ihrer zentralen Botschaften war: "Seid Menschen."