Klebe-Proteste: NRW-Polizei stellt Klima-Aktivisten keine Kosten in Rechnung

Sie kleben sich an Straßen oder auch Häusern fest - aus Protest, dass gegen den Klimawandel zu wenig unternommen werde. Die Kosten für die Polizeieinsätze bleiben dann an der Allgemeinheit hängen - zumindest in NRW . Denn im Gegensatz zu anderen Bundesländern werden den Klima-Aktivisten in Nordrhein-Westfalen wegen solcher Aktionen keine Kosten für die Polizeieinsätze in Rechnung gestellt.

Begründung: Einsatz gehöre zum gesetzmäßigen Auftrag

Kölner Polizei entfernt Klima-Kleber von der Straße.

Das teilte das NRW -Innenministerium jetzt mit. Kosten, die im Rahmen der Erfüllung ihres gesetzmäßigen Auftrags entstehen, stelle die NRW-Polizei bislang grundsätzlich nicht in Rechnung, so die Begründung.

Folgenlos bleiben die Aktionen aber trotzdem nicht unbedingt. So finden zum Beispiel am Kölner Amtsgericht allein in diesen Wochen mehrere Prozesse gegen Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten statt, die sich festgeklebt hatten. Ein Vorwurf: Nötigung.