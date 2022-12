Geld oder Moral: Das Dilemma der Kirche im Missbrauchs-Skandal

Der David, das ist in diesem Fall Georg Menne. Er wurde als Kind von einem Priester missbraucht. Über mindestens zehn Jahre, mehr als 300 Mal. Der Priester gestand, ist aber verstorben, die Taten verjährt. Georg Menne klagt trotzdem auf Schmerzensgeld, vor einem Zivilgericht, gegen die Kirche. Er will alles in allem 800.000 Euro.

Missbrauch hat Spuren hinterlassen

Die Taten zeichnen sein Leben. Der Missbrauch hat Spuren hinterlassen - körperlich und seelisch. Menne hat einen Behindertengrad von 50 Prozent.

Georg Menne

Er ist Pastoralreferent und arbeitet als Krankenhaus-Seelsorger im Erzbistum Köln. Es habe Jahre gedauert, sagt er, bis er sich überhaupt getraut habe, gegen die "heilige Kirche" und einen Kardinal vorzugehen. Noch immer schläft er schlecht, der David in dieser Geschichte.

Dass auch Goliath zittert, belegen interne Papiere, die dem WDR vorliegen. Kurz nachdem Ende August die Klage beim Erzbistum Köln eingeht, schreibt Kardinal Woelki an die Bischofskonferenz. Er bittet, "zeitnah ein Votum aus allen (Erz-) Diözesen einzuholen, wie das Erzbistum Köln vorliegend reagieren sollte" .

Das Dilemma der Bischöfe

Die Bischöfe stehen vor einem Dilemma, wie in einem Sitzungsprotokoll einiger Bistumsjustiziare von Ende September 2022 deutlich wird. Entweder sie verzichten im Sinne des Betroffenen darauf, geltend zu machen, dass der Fall verjährt ist – und riskieren, dass die Kirche durch weitere Klagen dieser Art viel Geld zahlen muss. Oder sie pochen auf Verjährung – und machen sich moralisch angreifbar.