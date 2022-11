Landtag debattiert über Missbrauch in der katholischen Kirche

Auch bei dem, was die SPD als Maßnahmen fordert, herrscht nicht grundsätzliche Ablehnung. Die Grüne Abgeordnete Norika Creuzmann stimmt zum Beispiel zu, dass das Strafrecht um sexuellen Missbrauch im Seelsogeverhältnis ergänzt werden müsse. Die gelernte Sozialpädagogin zitiert dazu einen Betroffenen, der gesagt haben soll, dass die kirchliche Aufarbeitung " einfach nur der Versuch ist, nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen, was Mitarbeiter der Kirche Menschen angetan haben. "

SPD will eine "Wahrheitskommission"