KI-Bild gewinnt Kunstwettbewerb

Bei einem Kunstwettbewerb im US -Bundesstaat Colorado hat ein Gemälde mit dem Titel "Théâtre D'opéra Spatial" in der Kategorie "Digitale Kunst" gewonnen. Menschen stehen in barockem Kleid - vor einem riesigen, lichtstarken Loch in der Wand. Die Ästhetik einer Oper, kombiniert mit Science-fiction-Elementen.

Auszeichnung für ein KI-Bild

Eingereicht hat das Bild Jason Allen, ein Brettspiele-Entwickler, der allerdings nicht selbst zum Pinsel gegriffen, sondern die Hilfe eines KI -Systems namens Midjourney in Anspruch genommen hat. Midjourney ist ein KI -System, das quasi auf Knopfdruck beliebige Bilder erzeugt - teilweise in beachtlicher Qualität. Der Benutzer muss der KI lediglich sagen - und zwar in Worten! -, was auf dem Bild zu sehen sein soll und welcher Bildstil gewünscht ist.

Genau das hat Jason Allen gemacht - und dafür nun einen Preis beim "Colorado State Fair" eingeheimst. Zwar nicht unbedingt einen angesehenen Preis, aber doch immerhin eine Auszeichnung. Nach entsprechenden Postings im Portal "Discord" und später auf Twitter wird nun leidenschaftlich darüber diskutiert: Ist das Bild überhaupt Kunst - und ist Jason Allen, der lediglich eine Maschine mit einer Anweisung gefüttert hat, ein Künstler?

Debatte: Ist das Kunst?

Die Diskussion ist jetzt da. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Denn in den letzten Wochen sind die Sozialen Netzwerke voll mit Bildern, Aufnahmen und Fotos, die aus KI -Systemen wie Midjourney kommen. Andere Systeme wie "Crayion" oder "Stable Diffusion" funktionieren ganz ähnlich - und liefern vergleichbare Ergebnisse.