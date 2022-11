Karneval: Köln bereitet sich mit neuem Konzept auf Ansturm am 11.11. vor

Sie sollen vom frühen Freitagmorgen an in die Altstadt, vor allem aber ins Studentenviertel strömen. Dort, im sogenannten Kwartier Latäng, hatte es in der Vergangenheit regelrechte Trinkgelage vieler Menschen gegeben, die sich auf engstem Raum drängelten, Müll hinterließen und an Hausecken urinierten.

Mit einem neuen Sicherheitskonzept hoffen Stadt und Polizei, die Lage im Griff zu behalten. Mehrere Kontrollstellen und Straßensperrungen sollen für die Sicherheit der Feiernden sorgen und die geplagten Anwohner entlasten. So sollen die Besucher nur noch über einen einzigen Zugang in das abgesperrte Viertel rund um die Zülpicher Straße gelangen.