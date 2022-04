Unglück an der Weserschleuse: Kanufahrer immer noch vermisst

Zur Zeit fährt die Wasserschutzpolizei mit einem Schlauchboot das Oberwasser, also die Zufahrt der Schleuse Petershagen ab. Dabei suchen sie nach dem Mann.

Am frühen Abend waren der 36-jährige aus Lage und sein jüngerer Bruder in zwei Kanus auf die Schleuse zugefahren. Als sein Boot kenterte, versuchte der Mann noch an Land zu schwimmen. Dabei könnte er untergegangen sein, so der bisherige Ermittlungsstand. Weil das Wasser der Weser noch sehr kalt ist, kann ein Schwimmer dabei einen Schock erleiden. Der jüngere Bruder konnte sich mit den Kanus an Land retten.

Suche mit Hubschrauber und Drohnen

Mit einem Polizeihubschrauber, Tauchern und Drohnen wurde nach dem Mann gesucht. Auch ein Teil des Wassers aus der Weserschleuse wurde abgelassen. Bisher konnte der verunglückte Kanufahrer in Petershagen aber nicht gefunden werden.

Schleuse für Kanus tabu

Die Schleuse Petershagen hatte den Betrieb wegen der Osterfeiertage schon am Nachmittag eingestellt. Einen stärkeren Sog hatte es in der Wasserstraße somit nicht gegeben. Die Motorboot-Schleuse ist für Kanufahrer nicht gestattet. Warum die Brüder in den Seitenarm gepaddelt sind, ist nicht bekannt.

Das Stauwehr in Petershagen

An der Fluss-Stelle kurz vor Minden teilt sich die Weser. In dem einen Arm fahren größere Boote zur Schleuse Petershagen. Der andere Arm wird durch ein Wehr aufgestaut. Hier sind speziell für Kanus eine Wasserrutsche und eine Treppe eingebaut.