Venus und Jupiter leuchten hell: Ein Blick in den Sternenhimmel lohnt sich

Sie nähern sich immer weiter an - bis der eine den anderen schließlich überholen wird. Die Rede ist von Venus und Jupiter, den beiden Planeten, die am Himmel am hellsten leuchten. Wer abends nach Südwesten schaut, könnte sie entdecken und vielleicht ein hübsches Foto davon machen.

Hier sieht man Venus und Jupiter - einmal umkreist - über Köln.

Dass Venus Jupiter überholt, passiert alle paar Jahre, erklärt Katrin Fortak, die Vorsitzende von der Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl in Erkrath. Venus ist nämlich schneller als Jupiter. Das Rennen dürfte auch schon morgen beendet sein, dann zieht Venus vorbei.