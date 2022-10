Proteste im Iran: Tausende bei Demos in Köln und Düsseldorf erwartet

Demo am Samstag in Düsseldorf

Auch in Düsseldorf wird am Samstag demonstriert. Die Teilnehmenden versammeln sich um 15.00 Uhr nähe Hauptbahnhof am DGB -Haus. Von dort wird die Demonstration über die Königsallee bis zur Rheinpromenade führen. Am Rhein soll eine Menschenkette gebildet werden. Angemeldet wurden 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Demo am Sonntag in Köln

Am Sonntag findet in Köln eine Mannwache unter dem Motto "Sei den Menschen in Iran ein Licht der Hoffnung" statt. Los geht es um 18.00 Uhr auf dem Roeckerathplatz. Nach Angaben der Polizei sind für diese Veranstaltung 100 Teilnehmende gemeldet.

80.000 bei Großdemo in Berlin am vergangenen Samstag

Vergangenen Samstag versammelten sich in Berlin etwa 80.000 Menschen, um gegen das Regime im Iran und für Solidarität mit der Protestbewegung im Land zu demonstrieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren aus ganz Europa und aus dem Iran angereist.