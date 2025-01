WDR: Ist die Europäische Union in der jetzigen Situation genug vereint oder zu sehr gespalten?

Haddad: Ich glaube, niemand hat von einem gespaltenen und uneinigen Europa Vorteile. Das ist allerdings das, was unsere Gegner hoffen. Wir sind viel stärker, wenn wir gemeinsam wirtschaftliche Themen in den Verhandlungen ansprechen. Wenn wir da bilateral handeln, sind wir alle schwächer. Wir haben also ein großes Interesse daran vereint aufzutreten.

Deswegen müssen wir unseren Partnern in Europa zuhören und eine gemeinsame Agenda entwickeln. Das betrifft viele Themen: von der Verteidigung und Sicherheit über die Unterstützung der Ukraine bis zur Gestaltung gemeinsamer Handelsinstrumente. Und dabei sind wir stärker, wenn wir gemeinsam vorangehen.

WDR: Während der der ersten Amtszeit von Donald Trump haben Sie in den USA gearbeitet. Wie war Ihr Eindruck von Trump während seiner Präsidentschaft?

Haddad: Viele Menschen in den Vereinigten Staaten und Europa haben versucht, die Entwicklung zu leugnen. Haben so getan, als sei die erste Amtszeit von Trump ein Unfall in der Geschichte, dass es sich um eine Pause handelt und wir nach vier Jahren der Trump-Administration zur Normalität zurückkehren würden. Aber die Wahrheit ist: Viele dieser Trends haben sich fortgesetzt: Protektionismus, die Abkehr von Europa, die zentrale Rolle der Rivalität mit China.

Wir müssen uns also mit diesen Trends auseinandersetzen: Das hat die Europäer dazu veranlasst, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, zum Beispiel in Sachen Verteidigung und Sicherheit viel selbstständiger zu werden. Die Amerikaner sind Verbündete, wir wollen mit den USA zusammenarbeiten. Präsident Macron hat in seiner ersten Amtszeit mit Präsident Trump zusammengearbeitet, und Präsident Trump war im Dezember zu Gast bei Freunden in Notre Dame, als er sich mit Präsident Selenskyj traf.

Wir alle haben ein Interesse daran, mit den USA zusammenzuarbeiten, aber wir müssen die langfristigen Trends sehen, die durch Donald Trump beschleunigt wurden. Das ist jetzt ein Moment, in dem Europa sein Schicksal selber in die Hand nehmen muss.

WDR: Wie werden die nächsten vier Jahre die Europäische Union verändern?

Haddad: Ich hoffe, es wird Europa besser machen. Ich glaube, das ist eine Gelegenheit. Wir haben erneut gesehen, dass wir zurückfallen, zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz, Digitalem oder der Verteidigung. Wir müssen das als einen Moment sehen, in dem wir uns vereinen und unsre Ambitionen deutlich steigern.

Und deswegen müssen wir mit unseren Freunden in Deutschland zusammenarbeiten. Ich glaube, wir müssen deutlich an einer gemeinsamen Agenda arbeiten und deswegen bin ich hier und feiere die französisch-deutsche Freundschaft. Und freue mich auf das, was wir gemeinsam gestalten können.

