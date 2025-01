WDR: Trump grenzt sich deutlich ab von seinen Vorgängern – und von sich selbst: Beim Porträt zu seiner ersten Amtszeit lächelte er noch und zeigte seine Zähne, nun ist der Mund geschlossen und verkniffen. Heißt das: Mit mir gibt es nichts zu lachen, und was meine Vorgänger gemacht haben, interessiert mich nicht?

Medienwissenschaftlerin Marion G. Müller

Müller: Da ist natürlich viel Spekulation dabei. Aber die Wahl eines solchen Bildes macht zumindest klar, an wen er sich wendet: Nicht an das gesamte amerikanische Volk, sondern ausschließlich an seine eigenen Wählerinnen und Wähler. Mich erinnert das an ein Filmplakat, bei dem die Identifikation mit dem Bösewicht sehr stark ist. Donald Trump geriert sich nicht als US-Präsident in Amt und Würden, der für das ganze Volk da sein wird, so wie das in der gesamten amerikanischen Geschichte der Fall war. Sondern er ist der Darsteller in seiner eigenen fiktionalen Geschichte, ein "tough guy", der für seine Anhänger den besten Deal rausholt.

Aber das ist eine Parallelwelt, denn in Wirklichkeit ist Trump ja der Präsident. Und in der realen Welt muss er sich beispielsweise um Kriege kümmern, in denen täglich Menschen sterben. Aber für jemanden, der in einer fiktionalen Realität gefangen ist und sich als Hauptdarsteller seiner eigenen Show sieht, spielt so etwas keine Rolle. Meine Interpretation dieser Selbstdarstellung:

Das wird vermutlich eine bitterböse Präsidentschaft. Wir haben es mit einem Mann zu tun, der die Tragweite seines Amtes nicht versteht. Marion G. Müller, Politik- und Medienwissenschaftlerin

WDR: Das Bild wird sehr präsent sein und in allen amerikanischen Ämtern und Polizei-Stationen hängen. Wie wird sich das auswirken?

Müller: Amerika ist sehr stark polarisiert, und dieses Bild trägt weiter dazu bei. Spannend wird es zu sehen, wie Trump seine Ikonographie digital umsetzen will. Denn viele Vorgänge erfordern ja gar nicht mehr, dass man persönlich auf dem Amt erscheint. Es passiert ja immer mehr online, insofern ist die Macht eines solchen Bildes nicht mehr so groß wie zu analogen Zeiten. Und selbst damals war die Macht begrenzt: Erich Honecker hing zu DDR-Zeiten ja auch in jeder Amtsstube, aber die Menschen haben Wege gefunden, damit umzugehen und ihn im Zweifel zu ignorieren.