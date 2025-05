Die zwei Meter großen Douglasien auf dem Grundstück an der Hellefelder Höhe bei Sundern waren gerade aus dem Gröbsten raus, konnten endlich wachsen und zu richtig großen Bäumen werden. Dann aber kam vor drei Wochen das Feuer.

Zwar sind die Bäume nicht total verkohlt, nicht von unten bis oben abgebrannt. Aber können sie sich wieder erholen?

Douglasien nach dem Feuer abgestorben

Förster Henning Fleßner ritzt mit einem Messer ein wenig der Rinde am unteren Stamm ab - und dann ist für ihn klar: "Wir sehen hier an dieser Kratzstelle, dass der Bereich des Cambiums ganz braun ist. Der ist normalerweise so richtig saftig grün. Das ist wichtig, damit der Baum mit Wasser versorgt wird. Und wenn das hier braun ist, dann ist der Baum im Grunde abgestorben."

Mitte April hatten bei Sundern im Sauerland 55.000 Quadratmeter Wald gebrannt. Auch jetzt liegt noch Brandgeruch in der Luft, ist der Boden mit Asche überdeckt. Das Feuer hat hier im wahrsten Sinne des Wortes verbrannte Erde hinterlassen - aber nur oberflächlich, weiß Frank Rosenkranz.

Verkohlung reicht nicht tief in den Boden

"Das war ein Lauffeuer, das relativ schnell über die Fläche gelaufen ist" , sagt der Leiter des Regionalforstamtes Oberes Sauerland. "Die Flammen gingen nicht bis in die Krone. Und das Feuer hat sich auch nicht lange auf der Fläche gehalten. Und insofern sieht man, dass diese Verkohlung auch gar nicht so tief in den Boden hineinreicht."

Verbrannte Waldböden sind sehr nährreich

Mit einer Hacke hat er ein kleines Loch in die Erde gehauen, und dort sieht der Förster, dass nur die obere Bodenschicht Verkohlungsseffekte hat. Darunter ist lebendiger Mineralboden. Das sieht man an vielen Stellen, wo schon jetzt wieder grüne Grashalme durch die schwarze Asche wachsen.

Boden ist jetzt sogar fruchtbarer

"Das ist so ein bisschen paradox" , sagt Frank Rosenkranz. "Dadurch, dass jetzt durch dieses Feuer die Humusstoffe verbrannt sind, auch die Vegetation verbrannt ist, wird der Boden eher fruchtbarer." Das bedeutet: Das Pflanzenwachstum profitiert sogar von dem Feuer.

"Wenn jetzt hier Baumsamen drauf fallen, dann haben sie sehr gute Wachstumsbedingungen, weil die Nährstoffe sehr schnell freigesetzt werden." Schon ab November etwa, so raten es die Forstleute, können die Waldbesitzer mit der Wiederaufforstung beginnen und hier wieder neue Bäume pflanzen.

" Alles tun, um Waldbrände zu vermeiden "

Auch wenn das positiv klingt: Waldbrände sind immer eine kleine Katastrophe - für die Waldbesitzer, die trotz Versicherung Vermögen verlieren. Und für das Ökosystem, das sich zum Teil neu aufbauen muss. Deshalb gelte es, so der Appell von Forstamtsleiter Frank Rosenkranz, alles zu tun, um Waldbrände zu vermeiden.

Unsere Quellen:



Regionalforstamt Oberes Sauerland

WDR -Reporter vor Ort

Über das Thema berichten wir am 05.05.2025 auch in der WDR Lokalzeit Südwestfalen sowie im Westblick auf WDR 5