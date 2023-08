Ausschuss berät zu Flüchtlingen: Geld, Personal und Unterkünfte fehlen

Auch Radevormwald stößt an Grenzen

Bürgermeister von Radevormwald, Johannes Mans

Auch Radevormwald stößt offenbar an seine Grenzen. "Wir haben in Radevormwald dazu aufgerufen, um auch freie Wohnungen mit nutzen zu können - diese Möglichkeiten gibt es weitestgehend nicht mehr. Also müssen wir über andere Unterbringungsmöglichkeiten nachdenken - das stellt für eine Kleinstadt mit 22.000 Einwohnern eine Besonderheit dar" , sagte Bürgermeister Johannes Mans (parteilos) dem WDR.

Langsam gingen den Menschen, die überwiegend ehrenamtlich helfen, die Kräfte aus in der Versorgung. Zudem sei es problematisch für das Sozialgefüge der Stadt, wenn man etwa Sporthallen für eine Unterbringung sperren müsste. "Man muss entsprechende Verteilmodalitäten entwickeln und auch die Bürgermeister vor Ort mit entscheiden lassen, was noch geht und was nicht."