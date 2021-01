Schule: Sicherer Ort oder doch Corona-Hotspot?

Drosten: " Erhebliches Infektionsgeschehen in Schulen "

Dabei gibt es längst neue Erkenntnisse zur Infektionsgefahr im Schulunterricht: "Man sieht durchaus, dass es ein erhebliches Infektionsgeschehen in Schulen gibt" , hatte der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, bereits Mitte Dezember gewarnt, " das muss man einfach langsam mal anerkennen" . Stattdessen höre man zurzeit immer noch viele " ablenkende Stimmen" .

Studien aus England zeigten sogar, dass es besonders in den Jahrgängen oberhalb der Grundschule " mehr Infektionsgeschehen als in der normalen Bevölkerung" gebe. Für Deutschland gebe es zwar bisher keine vergleichbaren Studien, aber auch " keinen Grund zu denken, dass das bei uns anders wäre als in England" .

Schulen, so Drosten, hätten " Netzwerkfunktion " - er spricht von einem " Ping-Pong-Effekt ": Das Virus werde von einem Kind in die Familie getragen, vom Geschwisterkind dann in eine andere Klasse und so weiter.

Die Universität Köln und das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung haben ebenfalls eine Studie zum Infektionsgeschehen an deutschen Schulen gestartet - deren Ergebnis soll aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 vorliegen.