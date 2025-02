Parteiversprechen: Konkrete Fallbeispiele und Grafiken zur Einordnung

Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 spielen also die Wirtschafts-Pläne der Parteien eine wichtige Rolle. Wählerinnen und Wähler können bei ihrer Entscheidung, wo sie ihre Kreuze setzen, gemeinwohlorientiert vorgehen und eine Partei wählen, die für sozialen Ausgleich steht – auch wenn sie selbst gar nicht davon profitieren.

Oder sie gehen nach dem eigenen Geldbeutel und fragen sich, welche Partei sie persönlich am stärksten entlastet. Wir zeigen in diesem Artikel anhand von konkreten Fallbeispielen und Grafiken, was die Parteien Wählern versprechen. Grundlage dafür sind insbesondere die Berechnungen des Volkswirts Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sowie Analysen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

Laut Ökonomen: Klare Unterschiede zwischen den Parteien

Das ZEW mit Sitz in Mannheim zählt als Leibniz-Institut zu den großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland. Der Präsident des Instituts, Achim Wambach, war von 2016 bis 2022 der Vorsitzende der Monopolkommission in Deutschland und ist einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands.

Prof. Achim Wambach

Wissenschaftler aus seinem Institut haben im Vorfeld der Bundestagswahl die Programme der in Umfragen führenden Parteien analysiert. Sie haben sich geplante steuerliche Maßnahmen, aber auch zum Beispiel vorgeschlagene Änderungen beim Bürgergeld angeschaut. Sie kommen zu dem Schluss: Während SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Linke und BSW vor allem Geringverdiener entlasten wollen, planen FDP, CDU/CSU und AfD die stärksten Entlastungen für Besserverdiener.

Was die Parteien Haushalten mit wenig Geld versprechen

Die Ökonomen haben das an einem konkreten Fallbeispiel durchgerechnet: einem Alleinverdiener-Ehepaar mit zwei Kindern und einem Bruttojahreseinkommen von 40.000 Euro. Würden die Wahlprogramme von SPD, Grünen, Linken, BSW oder Union umgesetzt, würde diese Familie finanziell besser dastehen, schreiben sie. Die höchsten Entlastungen verspreche die Linke: 6.150 Euro pro Jahr. Die Union plane eine Entlastung von immerhin noch 300 Euro.

Würde dagegen das Wahlprogramm der FDP umgesetzt, hätte die Familie der Schätzung zufolge gut 1.500 Euro weniger pro Jahr zur Verfügung. Das liege nicht an den Steuerplänen der FDP, sondern den Reformvorschlägen beim Bürgergeld, schreibt das ZEW. Die FDP will unter anderem den monatlichen Regelsatz für Bürgergeld-Bezieher senken.