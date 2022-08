Klimaschutz von oben funktioniert nicht!

Ich verstehe die Begeisterung, aber ich bin nicht euphorisch. Ich habe in den USA zu viele Menschen getroffen, die den menschengemachten Klimawandel für Unfug halten. So nach dem Motto: Wetter hat es immer gegeben. Und wenn ich in aktuelle Umfragen schaue, sehe ich ein sehr gemischtes Bild.

"Die meisten Amerikaner halten den Klimawandel für ein reales Ereignis und machen sich auch Sorgen. Aber sich so rigoros vom Öl abwenden, das will nur eine Minderheit." Katrin Brand, USA-Korrespondentin

Die meisten meinen, dass die USA sich international für Klimaschutz einsetzen sollten. Aber sie glauben gleichzeitig nicht, dass es etwas am Klimawandel ändern wird. Außerdem hämmern ihnen Donald Trump und die Republikaner ein, dass saubere Energie Arbeitsplätze kostet, dass sie für die USA ein Wettbewerbsnachteil ist und dass China sich sowieso kaputtlacht.

Klimaschutz braucht eine Bewegung!

Wenn die Stimmung aber so unentschlossen ist, so halb besorgt und halb resigniert, sehe ich nicht, wie der Klimaschutz hier in Schwung kommen soll. Klimaschutz von oben funktioniert in einem Land wie den USA nicht. Hier muss alles freiwillig sein. Aus Bidens Gesetzen müsste eine Bewegung werden. Aber so viel Elan kann ich gerade nicht erkennen, leider. Um Fridays For Future ist es hier still geworden, viele Amerikanerinnen und Amerikaner haben derzeit andere Sorgen. Und ich fürchte, dass, wenn das Benzin wieder billiger wird, auch das Interesse an E-Autos sinkt.

Schön, dass Joe Biden tatsächlich mal etwas zustande gebracht hat, nach Monaten des Stillstandes. Und vielleicht hilft es den Demokraten im Herbst ja auch bei den Zwischenwahlen. Als Europäerin möchte ich mich aber lieber nicht darauf verlassen. In Sachen Klimaschutz bleibt Amerika ein Wackelkandidat, immer treu dem eigenen Öl und Gas verbunden und auf das eigene Wirtschaftswachstum fixiert.

Was denken Sie? Wird Bidens Klimaschutzpaket wirklich eine Veränderung zugunsten der Umwelt bringen? Oder müssen eigentlich ganz andere Hebel in Bewegung gesetzt werden, um die Klimakatastrophe abzuwenden? Lassen Sie uns darüber diskutieren! In den Kommentaren auf WDR.de oder auf Social Media.