"Das ist kein Bluff": Will Putin wirklich Atomwaffen einsetzen?

Gwendolyn Sasse vom Zentrum für Osteuropa-Studien will im Zusammenhang mit einem möglichen russischen Atomangriff hingegen nicht von einem " Restrisiko " sprechen. Dieser Begriff sei verharmlosend, sagte sie im ZDF: " Dieses Risiko gibt es seit Beginn der Invasion im Februar. " In der Substanz habe sich an diesem Risiko nichts verändert, wohl aber in Putins Argumentation.

Weitet sich der Krieg am Boden und in der Luft nach Westen aus?

Neben dem Einsatz von Atomwaffen sind auch konventionelle Angriffe auf den Westen ein Schreckensszenario, das immer wieder diskutiert wird. Der Sicherheitsexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik schätzt die Gefahr, dass Putin versucht, den Krieg weiter in den Westen auszuweiten, als sehr gering ein - auch nach der angekündigten Teilmobilmachung. Das sei schon " militärisch nicht möglich ", weil Russland dafür viel zu wenige Soldaten und Reserven habe, sagte er im WDR.

Wie lange wird dieser Krieg noch dauern?