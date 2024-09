Abschiebepläne: Nicht alle Forderungen sind realistisch! | Meinung

CDU -Chef Friedrich Merz, der sich als nächster Kanzler in Position bringen will, will Asylbewerber schon an der Grenze zurückweisen - vor allem solche, die zuerst in einem anderen Land EU -Boden betreten haben und deshalb eigentlich in diesem EU -Land ihren Asylantrag stellen müssten. Das würde so gut wie alle Asylbewerber betreffen. Wie soll man denn zuerst EU -Boden in Deutschland betreten? Das geht eigentlich nicht, weil Deutschland ziemlich mittig liegt in Europa. Oder in den Worten von Friedrich Merz: " Wer in Deutschland seinen Asylantrag stellt, ist mindestens ein Land zu weit gereist. "

Sind diese Forderungen von Friedrich Merz machbar?