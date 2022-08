Gasumlage: Satte Gewinne - und trotzdem profitieren Unternehmen?

Fakt ist, dass zwölf Energieunternehmen die neue Gasumlage in Anspruch nehmen wollen. Dazu zählen etwa Uniper, die EnBW-Tochter VNG oder der Versorger EWE. Auch Sefe, ehemals Gazprom Germania, will von der Umlage profitieren. Insgesamt geht es um Geld in Höhe von 34 Milliarden Euro. Offen ist indes, ob tatsächlich alle dieser zwölf Unternehmen die finanzielle Hilfe brauchen.