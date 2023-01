Immer mehr SUVs unterwegs: Bleibt der Klimaschutz auf der Strecke?

Elektrofahrzeuge sind beliebt, aber auch klassische SUV. Das zeigen Zahlen für 2022, die das Kraftfahrtbundesamt am Mittwoch präsentierte. Demnach kamen im vergangenen Jahr quer durch alle Fahrzeugklassen insgesamt 2,65 Millionen Wagen neu auf die Straße, darunter waren rund 833.000 Elektrofahrzeuge. Und fast 30 Prozent der 2022 zugelassenen Pkw waren wuchtig aussehende Sport Utility Vehicle (SUV) - was fürs Klima eigentlich alles andere als eine gute Sache ist.

Umweltschutz hin, Umweltschutz her - die Zahl der SUVs, die auch als Geländelimousinen oder Stadtgeländewagen bezeichnet werden, steigt auf Deutschlands Straßen seit Längerem. Diese Fahrzeuge vermittelten den Insassen ein " tiefes Sicherheitsgefühl ", sagt der Automobilexperte Stefan Bratzel dem WDR . " Die Menschen lieben es. " Die Automobilhersteller bauten eben zum großen Teil das, was die Menschen wollen. Mit großen und schweren SUV s erzielen sie größere Erträge. " Das kann man durchaus kritisch hinterfragen, aber so ist es im Moment ", so Bratzel.