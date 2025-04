Bereits am Montag hat sich Kölns Oberbürgermeisterin auf den Weg in die Türkei gemacht. Hier nimmt sie heute am deutsch-türkischen Städtepartnerschaftsgipfel teil, einer Veranstaltung von türkischem und deutschem Städtetag. Zu dem Gipfel sind alle türkischen und deutschen Kommunen eingeladen, die durch eine Städtepartnerschaft miteinander verbunden sind. Köln und Istanbul sind seit 1997 Partnerstädte.

Stadt Köln: "Zeichen uneingeschränkter Solidarität"

"Ihre Reise versteht Oberbürgermeisterin Henriette Reker als Zeichen ihrer uneingeschränkten Solidarität mit dem derzeit inhaftierten Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu" , heißt es seitens der Stadt Köln. İmamoğlu ist zugleich Präsident des türkischen Städtetages und hatte zu dem Gipfel eingeladen.

Schon unmittelbar nach der Festnahme İmamoğlus hatte Reker mit einem Beitrag in den sozialen Netzwerken ihre Solidarität ausgedrückt. Vor einer Woche schrieb sie einen Brief an İmamoğlu. Darin sicherte sie ihm zu, sich für die Wahrung seiner Rechte einsetzen zu wollen. Außerdem kündigte sie an, gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt diplomatische Wege zu suchen, die zu seiner Freilassung führen.

İmamoğlu war am 19. März bei einer Razzia festgenommen worden. Gegen ihn gibt es Korruptions- und Terrorismusvorwürfe, die der Oppositionspolitiker vehement bestreitet. Er gilt als wichtigster Kontrahent des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Demonstrationen für Imamoglu-Freilassung auch in Köln

Auch in Köln hatten im Anschluss an die Festnahme Demonstrationen stattgefunden. In der Türkei gingen hunderttausende bei regierungskritischen Protesten auf die Straße. Sie werfen der Regierung vor, den politischen Gegner gezielt mundtot machen zu wollen.

Ob Henriette Reker beim Städtepartnerschaftsgipfel weitere Kontaktversuche mit Ekrem İmamoğlu aufnehmen wird, ist noch unklar. Die Oberbürgermeisterin wird am Abend aus Istanbul zurückkehren.

