WEITERE NACHRICHTEN

Warnung vor ergiebigem Dauerregen in NRW • In NRW hat es in der Nacht viel geregnet. Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis zum Vormittag mit einer amtlichen Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen - vor allem im Sauerland, im Bergischen Land und in der Eifel. Auch heute soll es einen wettermäßigen grauen Herbsttag mit viel Nass vom Himmel geben. Dazu wird es teilweise frisch mit starken bis stürmischen Böen. Kleiner Lichtblick: Der Freitag bleibt den Meteorologen zufolge niederschlagsfrei.

Bundesverfassungsgericht besser schützen • Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe soll besser vor politischer Einflussnahme geschützt werden. Über eine entsprechende Reform berät der Bundestag heute in erster Lesung. Die Ampel-Koalition und CDU / CSU sind sich einig. Hinter dem Vorhaben steht die Sorge vor möglichen Beeinflussungsversuchen durch extreme Parteien. Um dies zu verhindern, sollen zentrale Vorgaben zur Struktur des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz verankert werden.

Mehr Geld für Verkehrsinfrastruktur? • Die Verkehrsminister der Länder setzen heute ihre Herbstkonferenz in Duisburg mit Beratungen über milliardenschwere Investitionen in die vielerorts marode Verkehrsinfrastruktur fort. Die Länder machen Druck auf den Bund, dafür ein Sondervermögen unabhängig vom Haushalt aufzulegen. Wegen Schäden wird übrigens die Südbrücke zwischen Neuss und Düsseldorf ab Freitag für Lkw gesperrt. Außerdem wird auf der Brücke Tempo 30 vorgeschrieben.

Lieferengpässe bei Medikamenten Thema im Landtag • Im Landtag in Düsseldorf geht es heute um Lieferengpässe bei Medikamenten. Das Thema sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Betroffen waren in den vergangenen Jahren vor allem Schmerzmittel und Antibiotika sowie Fiebersäfte für Kinder. Aktuell sind offenbar Kochsalz-Lösungen knapp - sie werden in Krankenhäusern etwa für Infusionen und Spülungen bei Operationen benötigt.

A3 ab Kreuz Kaiserberg gesperrt • Wer über die A3 im Ruhrgebiet fahren will, muss in den nächsten Tagen mit Problemen rechnen. Die Autobahn ist noch bis Dienstag gesperrt - zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Oberhausen Lirich, in Richtung Norden. Grund ist, dass die Wasserrinnen an dieser Stelle der A3 erneuert werden, damit sie bei Regen nicht überflutet wird.

Evakuierung in Köln wegen Bombenentschärfung • In Köln läuft seit gestern die womöglich größte Bomben-Evakuierung seit Ende des Zweiten Weltkriegs – jedenfalls gemessen am planerischen Aufwand. Eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde gefunden. Über drei Tage läuft die Räumung. Geschätzt 10.000 Anwohner müssen am Freitag aus ihren Wohnungen. Auch drei Kliniken sind betroffen. Wann genau die Bombe am Freitag entschärft werden soll, ist noch nicht bekannt.

Lukas Podolski verabschiedet sich mit "Danke-Spiel" • Joachim Löw und Hansi Flick auf der Trainerbank, Manuel Neuer und Mats Hummels auf dem Rasen - an Stars fehlt es nicht, wenn sich Fußball-Profi Lukas Podolski heute in "seinem Wohnzimmer" mit einem Spiel vom Kölner Publikum verabschiedet. Die 50.000 Tickets für die vom 1. FC Köln organisierte Partie unter dem Motto "Unsere 10 kehrt heim - ein letztes Mal in Rut un Wiess" waren schon nach wenigen Tagen ausverkauft. Podolskis Vertrag bei Gornik Zabrze in Polen läuft im Sommer aus.

Und übrigens ...

Danke, Hund! • Rund 10,5 Millionen Hunde lebten vergangenes Jahr allein in Deutschland. Der heutigen Welthundetag soll die besondere Rolle des Vierbeiners in den Fokus rücken.

Hund und Mensch können sich gegenseitig helfen

Laut Studien tragen Hunde zur Stressreduktion bei, sagt der Sozialwissenschaftler Christopher Ott, Experte für Soziale Arbeit und Tiergestütztes Coaching. Streicheln, Blickkontakt und Interaktion mit einem Hund begünstigen die Ausschüttung des Wohlfühlhormons Oxytocin.

Ihr bedingungsloses Wohlwollen kann laut Ott auch dazu führen, dass sich Menschen bei anspruchsvollen Aufgaben weniger belastet fühlen.

