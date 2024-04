Höcke vor Gericht: Wie Rechtsextreme NS-Parolen einsetzen

"Wir nennen es Hundepfeifen-Strategie"

Höcke spreche mit solchen Formulierungen seine Wählerschaft an. In der Linguistik habe man sogar einen Ausdruck dafür, der das beschreibe. " Wir nennen es Hundepfeifen-Strategie. Das ist eine Strategie: Die Eingeweihten wissen was gemeint ist. An der sprachlichen Oberfläche und wenn man das hört, versteht man aber etwas anderes ."

Heidrun Kämper war Leiterin des Arbeitsbereichs "Sprachliche Umbrüche" am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim und Autorin der Studie "AfD im Parlament – neue Sprach- und Kommunikationsstile". Sie ist auch SPD -Mitglied und als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat in Mannheim aktiv.

Häufiger Ermittlungen gegen Höcke

Höcke wird sich nicht nur in Halle einem Prozess stellen müssen. Auch am Landgericht Mühlhausen in Thüringen wurde eine Anklage zugelassen - dort geht es um den Vorwurf der Volksverhetzung. Ermittlungen gab es gegen Höcke schon häufiger.

Demonstranten vor dem Gericht in Halle

Bis zu einer möglichen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Sollte das Gericht die Vorwürfe als erwiesen ansehen, reicht laut einer Gerichtssprecherin der Strafrahmen von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Zum Auftakt des Prozesses hatten sich in Halle auch Demonstranten vor dem Gericht versammelt. " AfD stoppen " oder " Björn Höcke ist ein Nazi " standen auf ihren Plakaten.

Unsere Quellen: