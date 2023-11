Jede dritte Heizung älter als 20 Jahre

Bis zur Energiewende im Heizungskeller ist es demnach noch ein großer Schritt. Nach wie vor wird der Löwenanteil aller Heizungen in Deutschland mit fossilen Energien betrieben. Das zeigt die Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Von der Klimawende im Heizungskeller weit entfernt

2023 wurden knapp die Hälfte (49,1%) aller Wohnungen mit Gas beheizt. Fast ein Viertel (23,4%) aller Heizungsanlagen arbeitet mit Öl. Gut vier Prozent (4,4%) nutzen Holz, Pellets, Kohle oder Flüssiggas. Der Anteil der Fernwärme lag bei gut 15 Prozent (15,2%). Und mit Strom heizen etwa 7,5 Prozent der Haushalte. Auch die Wärmepumpe ist eine Stromheizung.

Für die Studie wurden 2023 fast 6.500 (6.426) Haushalte befragt.

Große regionale Unterschiede

Je nach Bundesland gibt es beim Heizen große Unterschiede, die auch historisch gewachsen sind. So ist der Anteil an Gasheizungen in Niedersachen und in NRW deutlich höher als in anderen Bundesländern.

Laut Studie wurden 2023 in NRW etwa 56 Prozent (56,6%) aller Wohnungen mit Gas beheizt, was zum Teil auch an der Nähe zu Erdgasvorkommen und der Infrastruktur liegt. Die Fernwärme zum Beispiel ist besonders in städtischen, dicht besiedelten Gebieten wie etwa den Stadtstaaten Hamburg und Bremen weit verbreitet. Aber auch in den östlichen Bundesländern spielt Fernwärme traditionell eine größere Rolle. In Süddeutschland und auch sonst im ländlichen Raum gibt es noch relativ viele Ölheizungen. Die regionalen Unterschiede ändern aber nichts daran, dass Deutschland vor allem mit fossilen Energien heizt.