Sparen ohne Frieren: Wie hoch drehen wir jetzt die Heizung?

In den vergangenen Tagen sind die Temperaturen gesunken - nachts kommt NRW oft nur noch auf einstellige Werte. Da stellen sich viele Menschen die Frage, ob sie nicht doch schon die Heizung anstellen sollen. In Zeiten explodierender Energiepreise überlegen wir uns das allerdings genauer als sonst. Was bewirkt der Dreh an der Heizung und wie hoch liegt das Einsparpotenzial?