Unternehmen wiegelt ab

Auf WDR -Nachfrage äußerte sich der Heinz-Konzern nur schriftlich: Man halte sich an " höchste Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien". Jede Flasche Ketchup aus dem Hause Kraft Heinz entspreche den europäischen Lebensmittelstandards. Und: "Jede andere Behauptung nehmen wir sehr ernst."

Nach Angaben der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA kommen Alternaria-Toxine überall in der Umwelt vor - in Böden, auf vielen Nutzpflanzen. Man findet sie in Getreide, Gemüse wie Tomaten, Karotten, Kartoffeln, in Früchten wie Äpfeln und Trauben, und auch in Sonnenblumenkernen oder Oliven.