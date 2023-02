In Wohnung und Kühlschrank – Wie gefährlich ist Schimmel?

Frag dich fit – der Gesundheitspodcast mit Doc Esser und Anne. . 24:58 Min. . Verfügbar bis 11.02.2033. WDR 2.

Achtung, es wird eklig! Doc Esser und Anne sprechen über Schimmel. Der kann sich an Hauswänden und auch in Lebensmitteln bilden. Wie gefährlich sind Schimmelsporen? Sollte man angeschimmelte Produkte immer komplett wegwerfen?

Das sind die Themen in dieser Folge des Gesundheitspodcasts:



(03:22) Die Entstehung von Schimmel



(07:44) Schimmel, Krankheiten und Allergien



(12:33) Der gute und der schlechte Schimmel in Lebensmitteln



(20:50) Die wichtigsten Infos kurz zusammengefasst



Unsere Kollegen von Planet Wissen haben hier einige Infos zu Schimmel in der Wohnung und in Lebensmitteln zusammengestellt:



https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/lebensmittel/schimmelpilze/pwiegesundheitsgefahrdurchschimmelpilze102.html



https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/lebensmittel/schimmelpilze/index.html



Nächste Woche sprechen Anne und Doc Esser darüber, welche Verhütungsmittel es gibt. Ist die Pille so ungesund, wie viele behaupten? Danach geht es im Podcast um den weiblichen Zyklus.



Schickt Eure Fragen gerne an docesser@wdr.de oder per WhatsApp an 0170 – 91 83 576

Audio Download .