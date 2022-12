Er sollte neues Staatsoberhaupt werden: Wer ist Heinrich XIII. Prinz Reuß?

Laut Behörden setzt sich die Gruppe aus sogenannten Reichsbürgern und Rechtsextremisten zusammen. Im Zentrum der Ermittlungen steht Heinrich XIII. Prinz Reuß, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Was bisher über den Mann bekannt ist.

Wer ist Heinrich XIII. Prinz Reuß?

Er ist eines von sechs Kindern von Heinrich I. Prinz Reuß (1910-1982) und Woizlawa-Feodora Herzogin zu Mecklenburg (1918-2019). Heinrich XIII. wurde am 4. Dezember 1951 in Büdingen geboren und arbeitet als Immobilienunternehmer. Der studierte Ingenieur lebt in Frankfurt am Main und ist Eigentümer des Jagdschlosses Waidmannsheil im ostthüringischen Bad Lobenstein. Festgenommen wurde er an seinem Wohnsitz in Frankfurt.

Was wird ihm vorgeworfen?

Der 71-Jährige ist einer der Hauptbeschuldigten und gilt den Ermittlern als "Rädelsführer" . Laut Generalbundesanwaltschaft ist er beteiligt an der Bildung einer "terroristischen Vereinigung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland zu überwinden und durch eine eigene, bereits in Grundzügen ausgearbeitete Staatsform zu ersetzen" .

Den Angehörigen der Vereinigung sei bewusst gewesen, dass dieses Vorhaben nur durch den Einsatz militärischer Mittel und Gewalt gegen staatliche Repräsentanten hätte verwirklicht werden können. Dazu zähle "die Begehung von Tötungsdelikten" .

Welche Rolle hätte der Unternehmer bei einem Staatsstreich gespielt?

Laut Bundesanwaltschaft galt er in "der Vereinigung als zukünftiges Staatsoberhaupt" . Es sollte eine (militärische) Übergangsregierung gebildet werden, in Verhandlungen mit den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Zentraler Ansprechpartner dafür sei derzeit ausschließlich die Russische Föderation gewesen.

Er habe entsprechende Kontakte mit russischen Vertretern aufgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen gebe es allerdings keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ansprechpartner auf sein Ansinnen positiv reagiert hätten.

Welche politischen Thesen vertritt er?