Sexy mit Tochter: Ist Heidi Klums Kampagne eine gezielte Provokation?

Hand in Hand stehen sie da: Heidi Klum und ihre 19 Jahre alte Tochter Leni. Beide tragen nur Slip und BH - und sind aktuell auf Plakatwänden in deutschen Fußgängerzonen scheinbar allgegenwärtig. Doch an der neuen Werbekampagne des Damenwäsche-Labels Intimissimi scheiden sich die Geister.

Bei einer Umfrage unter Passantinnen am Freitag zeigte sich das besonders deutlich: " Das irritiert mich überhaupt nicht. Ich finde die beiden sehr schön ", erklärten die einen. " Find ich echt peinlich. Ich würde meine Tochter nicht so hinstellen ", sagten die anderen.