WEITERE NACHRICHTEN

"Koch des Jahres" kommt aus NRW • Der 27-jährige Düsseldorfer Jaspar Wcislo überzeugte die 12-köpfige Jury in Bonn unter Vorsitz von Spitzenkoch Dieter Müller und ließ die anderen fünf Finalisten hinter sich. Der Sous-Chef im Düsseldorfer Sterne-Restaurant Agata's beeindruckte mit seiner Experimentierfreude. Das Fleisch servierte er als Tartar und gewann noch einen Sonderpreis für das kreativste Dessert - eine Fusion aus Ziege, Kürbis und Curry. Im letzten Jahr war Wcislo Zweiter geworden.

Gipfel der BRICS-Staaten startet in Russland • 24 Staats- und Regierungschefs treffen sich heute in Kasan im Südwesten Russlands. Gastgeber Wladimir Putin sieht den Staatenbund als Möglichkeit, die Vorherrschaft der USA in der internationalen Politik zu brechen und gemeinsam mit Chinas Präsident Xi Jinping eine neue multipolare Weltordnung aufzubauen. BRICS-Gründungsmitglieder sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Seit Jahresbeginn sind vier weitere Staaten dabei, unter anderem Ägypten und Iran. Zuletzt hat auch die Türkei einen Mitgliedsantrag gestellt. Am Rande des Gipfeltreffens will UN-Generalsekretär Guterres mit Russlands Präsidenten Putin über die Kriege in der Ukraine und in Nahost sprechen.

Julia Nawalnaja

Julia Nawalnaja demnächst Präsidentschaftskandidatin? • Julia Nawalnaja möchte als Kandidatin zu den Präsidentschaftswahlen in Russland antreten, wenn die Zeit gekommen sei. Das sagte sie in einem Interview mit der BBC zum Start des Buches "Patriot" ihres verstorbenen Mannes Alexej Nawalny, das ab heute erhältlich ist. In dem Interview wirft sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, die Ermordung Nawalnys angeordnet zu haben. Die Reaktion des Westens auf den Tod des Oppositionspolitikers sei ein " Witz " gewesen.

Hisbollah-Bunker mit "Millionen Dollar Bargeld und Gold" • Der israelischen Armee ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen Finanzierungs-Strukturen der militant-islamistischen Hisbollah gelungen. Im Libanon habe man bei einem Angriff einen unterirdischen Tresor getroffen, in dem Bargeld und Gold im Wert von mehreren Millionen US-Dollar lagerten. Ein Armeesprecher warf der Miliz vor, auch in einem Bunker unterhalb eines Krankenhauses erhebliche Mengen an Geld und Gold versteckt zu haben.

Prozess um gewaltsamen Tod bei Lebenshilfe Oberhausen • Ende Februar hat ein Todesfall die Lebenshilfe-Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung in Oberhausen erschüttert: Eine junge Frau wurde umgebracht. Heute muss sich ein 27 Jahre alter Mann wegen Mordes vor dem Landgericht Duisburg verantworten. Er war wie das Opfer in der Werkstatt tätig; die Staatsanwaltschaft hält ihn für vermindert schuldfähig.

Prozessauftakt um tödliche Schüsse auf Gastwirt • Fast sechs Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen Düsseldorfer Gastwirt beginnt am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen. Der Angeklagte war damals noch am Tatort festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Dem 52-Jährigen werden Totschlag und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Hintergrund der Tat sollen 15.000 Euro gewesen sein, die der Angeklagte zuvor beim Glückspiel verloren hatte.