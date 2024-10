Die sieben Zwerge feiern ausgelassen an einem Biertisch, die Zipfelmützen ragen fröhlich in den Himmel. Zwei Hobby-Pikachus halten strahlend ein Plakat von ihrem Pokémon-Idol in die Luft. Auch der Weihnachtsmann und eine Tanne kämpfen sich durch die Getränkestand-Schlangen.

Klingt nach Karneval - ist aber in der Westfalenhalle in Dortmund ganz normal. Zumindest noch bis Sonntag. Über 30.000 Fans hat die Darts-EM im vergangenen Jahr hierher gezogen - dieses Jahr wird es wieder einen neuen Besucherrekord geben.

Feierlaune und internationale Stars

Milena Braun und ihr Freund Pascal Sonntag lieben die Veranstaltung. Seit fünf, sechs Jahren kommen sie her - mindestens Freitag, dieses Jahr sogar schon zum ersten Tag der EM am Donnerstag. Die Stimmung aufsaugen, wie Frau Tannenbaum und Herr Weihnachtsmann sagen. Und davon gibt es hier mehr als genug.

Premiere für Deutschland

Milena Braun auf Autogrammjagd

32 Spieler qualifizieren sich für dieses Turnier - die Besten der Besten Europas. Dieses Jahr gibt's eine Premiere für die deutschen Fans: Mit dabei sind nämlich erstmals auch drei deutsche Spieler. Gabriel Clemens, Martin Schindler und Ricardo Pietreczko sind angetreten, um den Titel des Europameisters zu holen.

Autogramme, Kostüme und "richtig gute Spieler"

Die internationalen Namen reizen Milena Braun aber genauso. Mit strahlenden Augen steht sie am Einlauf in die Westfalenhalle. Hält begeistert einen Autogramm-Bogen hoch. Unter anderem die Namen der beiden Engländer Ritchie Edhouse und Luke Woodhouse hat sie auf Papier bannen können.

Die sieben Zwerge feiern ihre Darts-Helden

Braun ist in erster Linie durch ihren Freund zum Darts gekommen. Er liebt den Sport schon von Kindesbeinen an, sie wird vor allem von der tollen Stimmung angezogen. Ein paar richtig gute Spieler seien aber auch dabei, meint sie. Sie freue sich sehr auf die Partien.

Den Titel verteidigen muss der Schotte Peter Wright in diesem Jahr - und zwar schon zum zweiten Mal. Im Finale 2023 hatte er sich gegen den Überraschungsfinalisten James Wade durchgesetzt. Der ist ebenfalls auch dieses Jahr wieder am Start.

Bester Deutscher Martin Schindler ist schon raus

Darts-Profi Martin Schindler

Für einen aber läuft die EM 2024 eher bescheiden. Martin Schindler. Er ist mittlerweile der beste Deutsche und hat gerade in diesem Jahr eine tolle Entwicklung genommen. Doch der Topspieler ist am Donnerstag bereits in der ersten Runde rausgeflogen: Niederlage gegen den Niederländer van Dujvenbiode.

Eine Enttäuschung auch für Pascal Sonntag: Er hatte drauf gehofft, dass Schindler gewinnt. Aber ein echter Darts-Fan lässt sich die Stimmung nicht vermiesen: " Beim nächsten Turnier muss er van Dujvenbiode einfach wieder schlagen ", blickt er in die Zukunft.

Und auch diese EM ist ja für die Deutschen noch nicht vorbei. Die sieben Zwerge jedenfalls haben noch Bier in ihren Krügen. Und auch für den Weihnachtsmann und seinen Tannenbaum hat die Party gerade erst begonnen.

Unser Quellen:

Reporter vor Ort

Sportschau

Website der Westfalenhalle Dortmund

Website der Professional Darts Corporation

Über dieses Thema berichtet der WDR am 25.10.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Dortmund und im Radio auf WDR 2.