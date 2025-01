Einreise-Chaos an Flughäfen in NRW • Gestern hat es an mehreren NRW -Flughäfen Probleme bei der Einreise gegeben. Grund war eine technische Störung bei der Passkontrolle, die erst am Abend behoben werden konnte. Die Störung hatte für massive Verzögerungen und lange Schlangen vor den Schaltern gesorgt. Zeitweise mussten die Passagiere mehrere Stunden warten, da eine Einreise aus dem Nicht-Schengen-Raum nach Deutschland überhaupt nicht möglich war. Am Abend lief wieder alles nach Plan.

"Schalke null Bier" - Aktion gegen Alkohol im Stadion • Fußball, Stadion und Bier gehören für die meisten Fußball-Fans zusammen. Einige von ihnen wollen das ändern und starten heute mit der Aktion "Schalke Null Bier". Mit interessierten Fans will man ins Gespräch kommen, wie ein nüchterner Stadionbesuch gelingen kann. Unterstützung bekommen die Schalker Fans von einer ähnlichen Aktionsgruppe beim FC St. Pauli: "Weiß-braune Kaffeetrinker" - die gibt es bereits seit Jahren.

Luke Littler

Littler ist Darts-Weltmeister • Luke Littler hat zum ersten Mal den Titel bei der Darts- WM gewonnen. Der 17 Jahre alte Engländer besiegte Michael van Gerwen im Finale in London mit 7:3 und ist damit der jüngste Weltmeister der Geschichte. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von rund 600.000 Euro.

Baerbock knüpft Syrien-Hilfe an Bedingungen • Nach dem Treffen mit De-facto-Herrscher Ahmed Al-Scharaa in Syrien hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) deutlich gemacht, man wolle genau hinschauen in welche Richtung sich das Land entwickle. Wenn nach Jahren der absoluten Unterdrückung die Chance für eine friedliche und freie Zukunft für alle da sei, dann stehe die EU zur Seite, sagte sie. Bei dem Besuch hatte Al-Scharaa Baerbock nicht per Handschlag begrüßt, den französischen Außenminister Jean-Noël Barrot jedoch schon.