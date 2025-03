WEITERE NACHRICHTEN

Frühjahrsputz: NRW räumt auf • In vielen Kommunen in NRW sammeln Freiwillige im März achtlos weggeworfenen Müll ein. Auch heute gibt es mehrere Aktionen, bei denen einfach auf den Boden fallengelassene Pappbecher, Zigarettenkippen und vieles mehr aufgelesen und entsorgt werden. Fleißig Unrat weggeräumt im öffentlichen Raum wird etwa in Borken im Münsterland oder in Wülfrath, Düren, Castrop-Rauxel, Siegen, Langenfeld oder in Dormagen. Auch in den nächsten Tagen sind in NRW -Kommunen Müllsammelaktionen geplant.

Die Bezahlkarte für Asylbewerber, wie sie viele Bundesländer eingeführt haben.

Mehr als 7.000 Bezahlkarten an Asylbewerber in NRW verteilt • Vor etwa zwei Monaten ist die Bezahlkarte für Asylbewerber in NRW an den Start gegangen. Jetzt hat das Land rund 7.100 dieser Karten an Geflüchtete rausgegeben. Das Flüchtlingsministerium sagt, dass das in elf landeseigenen Unterkünften passiert ist. Die 55 übrigen NRW-Heime sollen nun folgen. Ab Sommer sollen dann auch die ersten Kommunen die Bezahlkarte verteilen. Auf die Karte bekommen Geflüchtete Geld gebucht, damit sie die wichtigsten Kosten im Alltag stemmen können. Sie dient als Ersatz für Bargeld.