Müll gehört in den Mülleimer. Was so logisch klingt, ist für viele auf Straßen, Wegen oder Grünanlagen alles andere als selbstverständlich. Hier eine achtlos weggeworfene Tüte, dort ein einfach fallengelassenes Bonbonpapier oder ein Coffee-to-go-Becher und vor allem: Zigarettenkippen über Zigarettenkippen – umherliegender Unrat in der Öffentlichkeit gibt es zuhauf. Das ruft jedes Jahr im März in vielen Kommunen des Landes Initiativen auf den Plan, die Aktionen zum Müllsammeln organisieren.

So zum Beispiel in Borken. Dort geht nach einer ersten großen Müllsammelaktion am vergangenen Samstag (8. März) heute (15. März) die nächste Sammelaktion über die Bühne. Mit Müllsäcken und Zangen ausgerüstet, die an Sammelstellen verteilt werden, heben die Teilnehmenden unachtsam entsorgten Müll im Borkener Stadtgebiet auf – und leisten damit einen Beitrag nicht nur zur Sauberkeit, sondern auch zu Nachhaltigkeit.