Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Andreas Poulakos und Jörn Seidel.

THEMA DES TAGES

Schneefront zieht übers Land • In manchen Regionen von NRW hat es auch in der Nacht geschneit, die Straßen sind vielerorts glatt. Teilweise gibt es gefrierenden Regen. Im Berufsverkehr kann es somit zu Problemen kommen - nicht nur für Autofahrer, sondern auch durch verspätete Busse und Bahnen und glatte Geh- und Radwege.

LKW-Unfall sorgt für Sperrung auf der A45

Auf der A 45 stellte sich ein Lkw quer - die Autobahn war gesperrt, ein Fahrstreifen ist mittlerweile wieder freigegeben. Auf der A 44 ist ein Kastenwagen umgekippt - der Fahrer wurde offenbar verletzt. Die Strecke ist bei Aachen in Richtung Mönchengladbach gesperrt. Im Bergischen gibt es vor allem an Steilhängen Probleme.

Seit gestern Abend gab es zahlreiche Glätteunfälle mit Blechschäden in Siegen-Wittgenstein. Im Märkischen Kreis waren es rund 20. In Bestwig im Hochsauerland wurden zwei Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht: Ein Wagen war in einer Kurve in den Gegenverkehr geprallt.

Der Schnee vom Abend und aus der Nacht war erst der Anfang. Im Laufe des Tages breitet sich neuer Schneefall aus - vor allem in einem Streifen von Aachen über das Bergische Land bis Ostwestfalen. Am Nachmittag zieht das Band mit Schneefall dann langsam Richtung Hessen ab. Dahinter ziehen dann in der Nacht und morgen nur vereinzelte Schauer durch - in der frischen Luft meist als Schnee.