Tatsächlich zeigt sich in den Zahlen des Bundesamts ein Zuwachs in den vergangenen Jahren bei den Krankheitstagen, die auf mehrtägigen AU-Bescheinigungen basieren. Besonders seit 2021 geht die Kurve steil nach oben. Das hat allerdings laut dem Leibniz-Institut für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) nichts mit einer höheren Bereitschaft zum Blaumachen zu tun. Sondern mit einer neuen Statistik: Seit 2022 werden Krankmeldungen in Deutschland von den Arbeitgebern automatisch an die Krankenkassen weitergeleitet, vorher geschah das nur auf freiwilliger Basis.

Work-Life-Balance wird wichtiger

Neues Bewusstsein zu Arbeit und Gesundheit

Wissenschaftler sehen eine Vielzahl von Gründen für die steigenden Zahlen: Neben gehäuften psychischen Krankheiten, ausgelöst durch Pandemie, Kriege und globale Krisen setze sich langsam auch ein neues Bewusstsein für Gesundheit durch. So gebe es " veränderte Einstellungen zur Work-Life-Balance ", sagt die Arbeitspsychologin Carolin Palmer: "Die arbeitsverklärende Sicht, dass gute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch krank noch etwas leisten, bröckelt langsam – und das ist gut so! "

Internationaler Vergleich der Krankentage schwierig

Wie die Erfassung in anderen Ländern läuft, mit denen Bäte Deutschland vergleicht, ist unklar. Ein Vergleich erscheint aufgrund der unterschiedlichen Arbeits- und Sozialsysteme allerdings schwierig. So gibt es beispielsweise in Schweden die Möglichkeit einer teilweisen Krankschreibung, die dann nur für bestimmte Tätigkeiten, Orte oder Zeiträume gilt.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sieht jedenfalls keinen erhöhten Krankenstand in Deutschland. 2023 fehlten laut OECD-Statistiken in Deutschland Beschäftigte im Schnitt 6,8 Prozent ihrer Arbeitszeit wegen einer Krankheit. In Frankreich liege der Wert noch etwas höher, in Belgien und Schweden auf dem gleichen Niveau, in Österreich und den Niederlanden niedriger.

Krank zur Arbeit? Laut DGB "weit verbreitet"