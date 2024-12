Bundestag will Bundesverfassungsgericht schützen • Der Bundestag stimmt heute über einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts ab. Die Regeln, wie das Gericht arbeitet und aufgebaut ist, sollen im Grundgesetz verankert werden - damit Feinde der Demokratie sie nicht mehr so leicht ändern können. Die Pläne kommen von SPD, Grünen, FDP und Union - die AfD ist dagegen. Konkret sollen die zwölfjährige Amtszeit der Richter, der Ausschluss einer Wiederwahl sowie die Altersgrenze der Richter von 68 Jahren im Grundgesetz festgeschrieben werden, sodass Änderungen nur noch mit Zwei-Drittel-Mehrheit möglich wären. Auch die Festlegung auf 16 Richter und zwei Senate soll verankert werden.

Krefelder Schulen sollen stärker kontrolliert werden • Nach der sexuellen Gewalt auf zwei Krefelder Grundschul-Toiletten will Krefeld den Zutritt zu Schulen stärker kontrollieren. Das habe eine erste Sicherheitsprüfung von knapp zwei Drittel der städtischen Grundschulen ergeben. So soll es künftig nur einen Eingang geben, eventuell mit einer Klingel. Außerdem wird diskutiert, ob man Grundschul-Toiletten, die außerhalb des Hauptgebäudes liegen, mit einem chipgesteuerten Zugang sichert. Letzten Monat soll sich ein später festgenommener Mann auf zwei Krefelder Grundschul-Klos an Kindern vergangen haben.

Bereits vor einer Woche gab es eine Demo gegen die geplanten Sozialkürzungen in Köln

Proteste gegen geplante Kürzungen bei Frauenberatungsstellen • In Köln wächst der Widerstand gegen geplante Kürzungen bei Frauenberatungsstellen. Mehr als 9.000 Menschen fordern in einer Online-Petition, dass die Zuschüsse nicht gestrichen werden dürfen. Der Haushaltsentwurf sieht vor, dass vier Kölner Frauenberatungsstellen keine städtischen Mittel mehr bekommen. Laut dem Verein "Frauen Leben" geht es um insgesamt fast 250.000 Euro. Ziel der Petition ist, dass die Politik in Köln noch umdenkt - und bei der Haushalts-Abstimmung im neuen Jahr die Kürzungen abwendet.

Techniker Krankenkasse verdoppelt Zusatzbeitrag • Die größte deutsche Krankenkasse - die Techniker - verdoppelt im kommenden Jahr den Zusatzbeitrag auf 2,45 Prozent. Auch andere Krankenkassen erhöhen ihre Zusatzbeiträge. Die DAK und die Barmer etwa wollen noch diese Woche über den konkreten Beitrag entscheiden. Grund ist, dass die Kosten der Krankenkassen zuletzt stark gestiegen sind - etwa für Behandlungen im Krankenhaus.

Letzte Generation benennt sich um • Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation will sich umbenennen und neu ausrichten. Eine Sprecherin sagte dem "Spiegel" der Name passe nicht mehr, denn man sei jetzt schon mitten in der Klimakatastrophe. Die Mitglieder wollen weiter protestieren - aber umstrittene Aktionen wie Farbattacken oder Klebe-Blockaden vor Autos und Flughäfen seien erstmal nicht mehr geplant.

DAS WETTER IN NRW

Ungemütlich mit Wolken, Regen und Graupel • Der heutige Tag wird ungemütlich in weiten Teilen des Landes. Schon am Vormittag fällt aus dem wolkenverhangenen Himmel zeitweise Regen, der kräftig sein kann. Am Nachmittag ändert sich daran nur, dass es vereinzelt auch kurze Graupelgewitter geben kann. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad, im Bergland werden nur 7 bis 10 Grad erreicht. Gegen Abend kühlt es aber immer mehr ab. Der Wind weht frisch mit stürmischen Böen, im Bergland sind auch einzelne Sturmböen möglich.