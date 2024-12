Putin entschuldigt sich nach Flugzeugabsturz • Nach dem Absturz der Passagiermaschine in Kasachstan mit 38 Toten hat sich Kremlchef Wladimir Putin beim aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev für den Vorfall im russischen Luftraum entschuldigt. Dass die russische Flugabwehr das Flugzeug mit einer Rakete getroffen habe, sagte Putin in dieser Deutlichkeit allerdings nicht. Die Maschine mit 67 Menschen an Bord flog trotz Beschädigung über das Kaspische Meer. Bei einer versuchten Landung in Kasachstan stürzte sie ab. 29 Menschen überlebten - sie sind nun wichtige Zeugen.

Eröffnung des Heiligen Jahres im Erzbistum Paderborn • Wenige Tage nachdem Papst Franziskus in Rom das Heilige Jahr eröffnet hat, folgt heute die Heilig-Jahr-Eröffnung im Erzbistum Paderborn unter dem Leitwort "Pilger der Hoffnung". Erzbischof Udo Markus Bentz lädt zur Messfeier, die in der Paderborner Gaukirche beginnt. Anschließend zieht die Prozession aus Geistlichen und Gläubigen über den Domplatz zum Paradiesportal. Heilige Jahre werden in der katholischen Kirche in der Regel alle 25 Jahre gefeiert.

Hier beginnt die Vierschanzentournee: Ski-Stadion in Oberstdorf

Erstes Springen bei der Vierschanzentournee • Nach der Qualifikation gestern beginnt heute in Oberstdorf die Vierschanzentournee mit dem Auftaktspringen. Die Chancen auf einen deutschen Gesamtsieg stehen so gut wie lange nicht: Einer der Topfavoriten ist der deutsche Skispringer Pius Paschke. Er hatte sich in den letzten Wochen mit fünf Weltcup-Siegen im Einzel in den Kreis der Favoriten gesprungen. Das letzte Mal, dass ein deutscher Skispringer den Gesamtsieg bei der Vierschanzen-Tournee holte, ist 23 Jahre her. Damals sprang Sven Hannawald auf Platz 1. Der Wettkampf beginnt um 16.30 Uhr.

Protest in Georgien

Georgiens Präsident trotz Protesten vor Amtseinführung • Seit Wochen demonstrieren in Georgien immer wieder zehntausende Menschen wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl Ende Oktober. Trotzdem will sich Michail Kawelaschwili heute in sein Amt einführen lassen. Der Ex-Fußballer war von der Regierungspartei "Georgischer Traum" aufgestellt worden. Die bisherige Amtsinhaberin Salome Surabischwili hatte mehrfach erklärt, dass sie sich als einzig legitime Präsidentin sieht und deshalb das Amt nicht niederlegen will.

DAS WETTER IN NRW

Wieder Wolken im Anmarsch • Wir hätten uns daran gewöhnen können - an den blauen Himmel, die vielen Sonnenstunden und die klirrende Kälte. Doch damit ist erst einmal Schluss. Heute ziehen viele dichte Wolken über den Westen. Mitunter fällt Sprühregen, der vereinzelt Glatteis auslösen kann. Immerhin: Im Hochsauerland und in der Medebacher Bucht verschwindet die Sonne erst im Laufe des Nachmittags bei rund 5 Grad. Sonst tagsüber 1 bis 4 Grad.

Die derzeitige Wetterlage in Deutschland sorgt auch dafür, dass Schadstoffe in der Luft teilweise nicht abziehen können. Durch die Inversionswetterlage sind aktuell auch die Feinstaubwerte in Deutschland erhöht.