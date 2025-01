WEITERE NACHRICHTEN

Meta will keine Fakten mehr checken • Mit seiner Ankündigung, das Faktencheck-Programm auf den Plattformen Facebook und Instagram in den USA zu beenden, hat Meta-Chef Mark Zuckerberg gestern weltweit kontroverse Reaktionen ausgelöst. Statt Inhalte professionell überprüfen zu lassen, sollen Nutzerinnen und Nutzer falsche oder irreführende Aussagen markieren. Der Konzern begründet das unter anderem mit mehr Meinungsfreiheit - und kommt damit wohl auch dem angehenden US-Präsidenten Trump entgegen. Ein Sprecher der EU-Kommission warnte den Facebook-Konzern davor, den Faktencheck auch in der EU einzustellen. Das Gesetz über digitale Dienste sehe hierzulande unter anderem vor, dass die Plattformen systemische Risiken wie " Desinformation oder negative Auswirkungen auf den zivilgesellschaftlichen Diskurs " minderten. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte gestern, es sei ein Irrtum zu glauben, dass es mehr Freiheit gebe, wenn alles möglich sei.

Trump droht und stellt Forderungen • Der kommende US-Präsident Donald Trump sorgt gerade wieder mit seinen Plänen für Aufregung. Jetzt schließt er einen Einsatz des Militärs nicht aus, um Kontrolle über den Panamakanal oder Grönland zu erlangen. Bei einem Pressetermin hatte ein Journalist ihn gefragt, ob er der Welt versichern könnte, keinen militärischen oder wirtschaftlichen Zwang anzuwenden. Trump sagte: " Nein ". Außerdem drohte Trump, er wolle Kanada wirtschaftlich zwingen, sich den USA anzuschließen. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau reagierte auf X: " Die Wahrscheinlichkeit, dass Kanada Teil der Vereinigten Staaten wird, ist kleiner als die für einen Schneeball in der Hölle. " Von den NATO -Partnern forderte Trump, fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben.

Rauchwolke über dem Stadtteil Pacific Palisades

Waldbrand in Los Angeles - Tausende auf der Flucht • In Los Angeles haben 30.000 Menschen ihre Häuser wegen eines Brandes verlassen. Das Feuer breitet sich zurzeit auch wegen starken Windes schnell aus. Mehr als fünf Quadratkilometer Land zwischen Santa Monica und Malibu sind schon zerstört. Die Feuerwehr hat Schwierigkeiten, weil verlassene Autos die Straßen blockieren. Verängstigte Bewohner ließen ihre Autos auf einer der wenigen Straßen in und aus der Gegend stehen und flohen zu Fuß vor den Flammen.

Festnahme nach tödlichen Schüsse in Bad Friedrichshall • Nach den tödlichen Schüssen in einer Firma in Baden-Württemberg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Spezialeinsatzkommando stellte den 52-Jährigen am späten Abend. Er ist offenbar Mitarbeiter des Betriebs, in dem er gestern zwei Menschen getötet und eine weitere Person schwer verletzt haben soll.

Schumacher-Prozess geht weiter • Am Amtsgericht in Wuppertal wird heute der Prozess rund um den Erpressungsversuch der Familie von Michael Schumacher fortgesetzt. Weitere Zeugen sollen aussagen - offenbar nicht alle freiwillig. Ein Mann, der bereits zwei Mal unentschuldigt ferngeblieben war, soll von der Polizei vorgeführt werden. Die Managerin der Familie Schumacher war erneut geladen, ist aber wohl verhindert und kann nicht aussagen. Die Familie Schumacher war mit der Veröffentlichung privater Fotos und Videos erpresst worden. Sie sollte 15 Millionen Euro zahlen, andernfalls werde man die Bilder im Darknet veröffentlichen. Vor dem Amtsgericht Wuppertal sind drei Männer im Alter von 30 bis 53 Jahren angeklagt. Zwei von ihnen haben den Erpressungsversuch gestanden.

Ein Kran hebt den Lastwagen zurück auf die Straße

Nach spektakulärer Lkw-Bergung: Bahnstrecke Köln-Gummersbach wieder frei • In Gummersbach hatte sich am Abend ein Lkw auf einer viel zu engen Brücke festgefahren. Es bestand die Gefahr, dass er abstürzt und auf ein Bahngleis fällt. Nach mehreren Stunden gelang es den Einsatzkräften, den Lkw mit einem Kran auf die Straße zurückzusetzen. In der Nacht wurde auch die Bahnstrecke wieder freigegeben.