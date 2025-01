WEITERE NACHRICHTEN

Scholz im Untersuchungsausschuss

Scholz verteidigt Atomausstieg • Bundeskanzler Scholz hat im Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg seine Entscheidung vor zwei Jahren verteidigt. Damals hatte es einen Streit in der Regierung gegeben, ob die letzten Atomkraftwerke noch länger laufen sollen. Scholz hatte entschieden, dass sie gut drei Monate länger am Netz bleiben, dann aber abgeschaltet werden. Scholz hat auch nochmal den Atomausstieg generell verteidigt. Dazu hat er an die Reaktorunglücke in Tschernobyl und Fukushima erinnert.

Bombe an Kraftwerk in Duisburg entschärft • In Duisburg ist am späten Abend eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Dafür musste ein Steinkohlekraftwerk für die Strom-Erzeugung komplett heruntergefahren werden. Endkunden haben von der Zwangspause ab dem frühen Abend nichts mitbekommen. Das Kraftwerk ist seit dem frühen Morgen wieder am Netz. Die Weltkriegsbombe war bei Arbeiten für den Bau der ersten Wasserstoff-Erzeugungsanlage in Duisburg entdeckt worden.

Neues Abschiebegefängnis in Mönchengladbach • In Nordrhein-Westfalen soll ein zweites Abschiebegefängnis entstehen - auf einem ehemaligen Militär-Areal in Mönchengladbach. Das hat das Ministerium für Flucht und Integration der "Rheinischen Post" gesagt. Der Standort sei geeignet, weil er nah am Flughafen Düsseldorf liegt und es in Mönchengladbach bereits ein Erstaufnahmezentrum gibt. Bisher gibt es in NRW nur eine Haftanstalt für Ausreisepflichtige im ostwestfälischen Büren. Die 140 Plätze dort sind laut Ministerium nicht mehr ausreichend.

Sondersitzung im NRW-Landtag zu Korruptionsverdacht • Im Landtag in Düsseldorf diskutieren heute die Abgeordneten über einen möglichen Korruptionsfall. Es geht um die Sanierung der Staatskanzlei, der Behörde von NRW-Ministerpräsident Wüst. Angeblich wurden nicht alle Aufträge korrekt vergeben - deswegen soll zum Beispiel die Beleuchtung deutlich teurer geworden sein.