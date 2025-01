Ansturm der Chemie-Lobby wegen PFAS-Chemikalien • Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" zusammen mit einem Team europäischer Journalistinnen und Journalisten aus 16 Ländern zeigen, wie die Chemie-Lobby versucht, eine Beschränkung der PFAS -Chemikalien zu torpedieren. Die Industrie nutzt die Chemikalien für Hunderte Produkte unseres Alltags, etwa für Pfannen oder Regenjacken. Doch weil manche PFAS gefährlich sind und krebserregend sein können, soll ihr Einsatz in der EU in Teilen verboten werden. Die Autorinnen und Autoren der Recherche sprechen vom größten Lobby-Ansturm in der Geschichte der EU. Zu sehen ist die Doku "Vergiftet -Die Macht der Chemielobby" am Donnerstag 16. Januar im Ersten oder vorab in der Mediathek.

DAS WETTER IN NRW

Eisige Nacht in NRW • Die vergangene Nacht war in NRW die bisher kälteste in diesem Winter. Besonders kalt war es in der Nacht in Bad Berleburg - mit minus 16,6 Grad. Rekordverdächtig sind diese Temperaturen übrigens nicht. In NRW war es tatsächlich schon mal viel kälter. 1942 froren die Menschen in Münster bei minus 30 Grad. Nach der sehr frostigen Nacht ist es erst noch verbreitet locker bis wechselnd bewölkt. Später ziehen aus Norden mehr Wolken auf, aus denen im Laufe des Tages vor allem im Münsterland und in Ostwestfalen-Lippe etwas Sprühregen fallen kann - örtlich gefrierend mit Glätte.