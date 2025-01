Von Heavy Metal bis Kreuzfahrt für Queere

Um neue Kundengruppen zu gewinnen setzen Reedereien zunehmend auf Themenreisen. Ob für Heavy-Metal-Fans, Queere oder Kochreisende: Spezialisierte Kreuzfahrten schaffen eine Gemeinschaft an Bord. Auch Reisen mit Freunden oder eine Expedition nehmen in der Nachfrage zu bemerkt Rebekka Woodroffe vom Reisebüro in Düsseldorf. Ein weiter Grund für den Erfolg der Kreuzfahrten ist auch die ausgefeilte Vermarktung.

Robbie Williams als Markenbotschafter

Hochglanzbilder von Traumschiffem, glänzende Werbespots und Kampagnen auf Social Media prägen das Image einer luxuriösen, aber erschwinglichen Reise. Influencer und Prominente, wie beispielsweise Robbie Williams oder die Fantastischen Vier, tragen dazu bei, das Erlebnis einer breiteren Zielgruppe schmackhaft zu machen.

"Wir haben die Familien, die Einzelreisenden und die Paare, die meiner Meinung nach der Coronakrise sagen: Jetzt erst recht. Gerade die älteren Leute sagen, solange ich noch fit bin möchte ich mir den Traum erfüllen." Rebekka Woodroffe vom Reisebüro Hohe See aus Düsseldorf

Woodroffes Kunden überzeugt die Abwechslung: "Ich habe eine Woche ein Zimmer wie in einem Hotel, wache aber jeden Tag in einem anderen Hafen auf." Außerdem bieten Kreuzfahrten ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Kombinierte Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Transport machen sie oft günstiger als klassische Pauschalreisen. Dies überzeugt preisbewusste Urlauber insbesondere in Zeiten steigender Hotel- und Flugpreise.

Ganzjährige Kreuzfahrten sind mittlerweile Standard

Dank besserer Infrastruktur und Nachfrage starten Kreuzfahrten mittlerweile das ganze Jahr über. Besonders in Nordeuropa sind Winterkreuzfahrten auf dem Vormarsch. Neue Routen und ein erweitertes Angebot sollen Reisende in allen Jahreszeiten an Bord der Schiffe locken. Woodroffe erzählt aus ihrem Reisebüro auch von Stammkunden, die immer wieder mit dem gleichen Schiff fahren, weil es sich für sie anfühlt wie "nach Hause zukommen".

Wachstum mit Schattenseiten fürs Klima

Für viele Reisende bieten Kreuzfahrten die perfekte Mischung aus Abenteuer, Komfort und Preis-Leistung. Doch steht das Wachstum der Branche im Spannungsfeld von Umwelt und Klima. Ob die geplanten Maßnahmen zur Nachhaltigkeit ausreichend sind bleibt abzuwarten. Im Hamburger Hafen begegnet man der wachsenden Passagierzahl dieses Jahr mit der Eröffnung eines dritten Kreuzfahrtterminals. Rund 300 Schiffe erwartet Hamburg dieses Jahr.

Unsere Quellen:



Rebekka Woodroffe vom Reisebüro Hohe See aus Düsseldorf

Hafen Hamburg

Weltverband der Kreuzffahrtindustrie CLIA

Umweltbundesamt

Tagesschau

Naturschutzbund NABU

Hamburger Abendblatt

Über dieses Thema berichtet der WDR am 14.1.2025 auch im WDR Fernsehen in der Aktuellen Stunde um 18.45 Uhr.