US -Regierung lädt Journalisten aus Versehen in Geheim-Chat ein • In den USA sorgt eine mögliche Sicherheitspanne für Aufregung: Die US -Regierung hatte versehentlich einen Journalisten in eine geheime Chat-Gruppe hinzugefügt. In der wurden Informationen ausgetauscht - zu einem bevorstehenden Angriff gegen die Huthi-Miliz im Jemen. Auch US -Vizepräsident Vance und Verteidigungsminister Hegseth waren in dem Chat.

Prozess gegen RAF -Terroristin Klette beginnt • In Celle beginnt heute der Prozess des Landgerichts Verden gegen die mutmaßliche frühere RAF -Terroristin Daniela Klette. Ihr werden versuchter Mord und 13 Raubüberfälle vorgeworfen. Sie lebte 30 Jahre lang im Untergrund - zuletzt unter anderem Namen mitten in Berlin - und wurde vergangenes Jahr festgenommen. Der Prozess wird im weiteren Verlauf in einer umgebauten Reithalle stattfinden.