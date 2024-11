Nationalpark Reichswald: Land würde von Scheitern profitieren

Ein zweiter Nationalpark, zusätzlich zu dem in der Eifel, ist seit langer Zeit ein Anliegen der Grünen in NRW . In den Koalitionsverhandlungen setzten sie sich in dieser Frage gegen die CDU durch, vergangenes Jahr startete die Suche nach einem Standort.

Silke Gorißen (CDU)

Schon damals waren die unterschiedlichen Positionen der Koalitionspartner kaum zu überhören: Während Umweltminister Oliver Krischer und Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (beide Grüne) optimistisch für einen zweiten Nationalpark warben, äußerte sich CDU -Landwirtschaftsministerin Gorißen von Beginn an skeptischer. Unter anderem sprach sie von möglichen Nachteilen für die Holzwirtschaft. Jetzt zeigt sich: Auch die Landeskasse hätte über Jahrzehnte finanzielle Nachteile durch den Nationalpark.

Vorverträge für elf Windräder