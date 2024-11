Erster Weihnachtsmarkt in NRW öffnet • In Essen-Steele eröffnet heute Vormittag einer der ersten Weihnachtsmärkte bundesweit. Bis zum 5. Januar erwarten die Veranstalter eine sechsstellige Besucherzahl. Auf dem Kaiser-Otto-Platz dreht sich als Highlight eine 15 Meter große Tanne. Auf dem Grendplatz entsteht ein Eisenbahndorf mit historischen Lokomobilen. Auch in anderen NRW-Städten laufen die Vorbereitungen.

Stromausfall auf der Deutzer Kirmes

Kölner Kirmes ohne Strom • Gestern Abend hat ein Stromausfall Schausteller und Besucher der Kirmes am Kölner Rheinufer vor Probleme gestellt. Die Fahrgäste mussten teilweise aus ihren Gondeln gerettet werden, das Riesenrad wurde dabei manuell gedreht. Laut Polizei reagierten die Betreiber der Fahrgeschäfte " professionell und ruhig ". Insgesamt dauerte der Blackout zwei Stunden, bis das Licht wieder anging. Nach ersten Ermittlungen war ein defektes Relais für den Stromausfall verantwortlich.

Neue Kämpfe in Nahost • Bei einem Raketenangriff aus dem Libanon sind am frühen Morgen in der zentralisraelischen Region Scharon nach Angaben der israelischen Polizei insgesamt 19 Menschen verletzt worden. Bei israelischen Angriffen im Libanon sind derweil nach Angaben der libanesischen Regierung mindestens 52 Menschen getötet worden.

Unruhen in Bolivien • Die seit gut zwei Wochen andauernden Proteste von Anhängern des früheren bolivianischen Präsidenten Evo Morales sind weiter eskaliert: Morales-Anhänger nahmen nach Militärangaben gestern etwa 20 Soldaten als Geiseln. Obwohl er laut Verfassung nicht erneut kandidieren darf, will Morales seinen früheren Verbündeten und heutigen Widersacher Präsident Luis Arce herausfordern und für die linksgerichtete MAS bei der Präsidentschaftswahl im August kommenden Jahres antreten.

Museumsnacht in Köln • Kunst- und Kulturinteressierte können heute ab 19 Uhr mit einer Eintrittskarte wieder zahlreiche Museen in Köln besuchen: An 52 Orten im gesamten Kölner Stadtgebiet finden bis 2 Uhr nachts Ausstellungen, Performances, Konzerte und andere Aktionen statt. Die Museumsnacht wird jährlich im Herbst vom Stadtrevue Verlag, der Stadt Köln, den Museen Köln und dem Museumsdienst Köln veranstaltet.

24-Stunden-Schwimmen in Neuss • In Neuss wird heute ab 15 Uhr 24 Stunden lang im Stadtbad geschwommen - für einen guten Zweck. Beteiligen kann sich jeder, der mindestens 50 Meter ohne Schwimmhilfen im Wasser zurücklegen kann. Schwimmstrecke und eingelegte Pausen bestimmt jeder selbst. Die Veranstalter hoffen auf mehr als 400 Teilnehmer, das wäre Rekord. Seit der Premiere in Neuss vor fünf Jahren kamen bereits mehrere zehntausend Euro zusammen.

DAS WETTER IN NRW

Nebliger Start mit Nieselregen • Heute ist es in der ersten Tageshälfte überall dicht bewölkt und teils neblig-trüb, dazu fällt gelegentlich etwas Nieselregen. Am Nachmittag lockern die Wolken im Münsterland und vom Mindener Land bis zum Eggegebirge auf, und die Sonne scheint noch gelegentlich, während es weiter südlich bis zur Eifel trüb-bedeckt bleibt und vereinzelt noch etwas Nieselregen fallen kann. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 14 Grad, ab 500 Metern Höhe auf 7 bis 9 Grad.