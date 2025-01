Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Nina Magoley und Yvonne Dierkes.

THEMA DES TAGES

Demos für Demokratie und gegen Rechtsextremismus • Seit seiner Amtsübernahme sorgt US-Präsident Donald Trump mit seinen markigen Ansagen bei vielen Menschen in Deutschland für Entsetzen. Auch hierzulande wird der Ton im Bundestagswahlkampf schärfer - und extremistischer. In vielen Städten und Gemeinden in NRW sind deswegen heute Kundgebungen angekündigt: In Düsseldorf, Moers, Siegen, Münster und vielen Orten in Ostwestfalen-Lippe.

Eine größere Demo hat das Bündnis "Köln stellt sich quer" angemeldet. Unter dem Motto "#5vor12 Laut für Demokratie – Mit Pauken und Trompeten gegen die AfD " werden 5.000 Teilnehmer erwartet. Beginn ist 11.55 Uhr, Ende gegen 13.30 Uhr mit einer Abschlusskundgebung. Auch in Berlin will ein Bündnis mehrerer Organisationen mit einem "Lichtermeer gegen den Rechtsruck" am Brandenburger Tor ein Zeichen setzen.

Hier unser Überblick über die Demos in NRW am Wochenende: